Шольц: Израиль будет придерживаться международного права во время боевых действий в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Израиль будет придерживаться норм международного гуманитарного права во время операций в Газе.

Об этом он сказал перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Израиль – демократическое государство, которое руководствуется гуманными принципами. И поэтому вы можете быть уверены, что израильская армия также будет уважать нормы международного права", – отметил глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул, что на саммите ЕС "мы еще раз четко дали понять, что поддерживаем Израиль в защите своей страны от ужасного нападения со стороны ХАМАС".

Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.

Израиль готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.

Однако, по данным СМИ, Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы американская сторона транспортировала в регион дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты собственных войск.