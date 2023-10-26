Прем’єри Естонії, Швеції та Фінляндії обговорили інцидент із Balticconnector

Голови урядів Естонії, Швеції та Фінляндії провели зустріч на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі, присвячену безпеці підводної критичної інфраструктури.

Про це вони повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Естонська прем’єрка Кая Каллас зазначила, що обговорила з фінським і шведським колегами Петтері Орпо та Ульфом Крістерссоном "останні події, пов'язані з розслідуванням інцидентів з підводними кабелями та Balticconnector".

"Ми також обговорили подальші кроки, зокрема підвищення безпеки критично важливої інфраструктури в Балтійському морі", – написала вона.

Discussed with @PetteriOrpo and @SwedishPM the latest developments regarding the investigation of the undersea cables and Balticconnector incidents.



We also talked about the way forward, including improving the security of the critical infrastructure in the Baltic Sea. pic.twitter.com/2ssp8p9OcS — Kaja Kallas (@kajakallas) October 26, 2023

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Фінське Національне бюро розслідувань заявило, що пошкодження Balticconnector, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Водночас Каллас заявила, що не можна виключати диверсію як одну з причин пошкодження газогону й підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.