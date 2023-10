Прем’єри Естонії, Швеції та Фінляндії обговорили інцидент із Balticconnector

Голови урядів Естонії, Швеції та Фінляндії провели зустріч на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі, присвячену безпеці підводної критичної інфраструктури.

Про це вони повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Естонська прем’єрка Кая Каллас зазначила, що обговорила з фінським і шведським колегами Петтері Орпо та Ульфом Крістерссоном "останні події, пов'язані з розслідуванням інцидентів з підводними кабелями та Balticconnector".

"Ми також обговорили подальші кроки, зокрема підвищення безпеки критично важливої інфраструктури в Балтійському морі", – написала вона.

Discussed with @PetteriOrpo and @SwedishPM the latest developments regarding the investigation of the undersea cables and Balticconnector incidents.



We also talked about the way forward, including improving the security of the critical infrastructure in the Baltic Sea. pic.twitter.com/2ssp8p9OcS