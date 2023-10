Премьеры Эстонии, Швеции и Финляндии обсудили инцидент с Balticconnector

Главы правительств Эстонии, Швеции и Финляндии провели встречу на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе, посвященную безопасности подводной критической инфраструктуры.

Об этом они сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Эстонский премьер Кая Каллас отметила, что обсудила с финским и шведским коллегами Петтери Орпо и Ульфом Кристерссоном "последние события, связанные с расследованием инцидентов с подводными кабелями и Balticconnector".

"Мы также обсудили дальнейшие шаги, в частности повышение безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море", – написала она.

Discussed with @PetteriOrpo and @SwedishPM the latest developments regarding the investigation of the undersea cables and Balticconnector incidents.



We also talked about the way forward, including improving the security of the critical infrastructure in the Baltic Sea. pic.twitter.com/2ssp8p9OcS