Премьеры Эстонии, Швеции и Финляндии обсудили инцидент с Balticconnector

Главы правительств Эстонии, Швеции и Финляндии провели встречу на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе, посвященную безопасности подводной критической инфраструктуры.

Об этом они сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Эстонский премьер Кая Каллас отметила, что обсудила с финским и шведским коллегами Петтери Орпо и Ульфом Кристерссоном "последние события, связанные с расследованием инцидентов с подводными кабелями и Balticconnector".

"Мы также обсудили дальнейшие шаги, в частности повышение безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море", – написала она.

Discussed with @PetteriOrpo and @SwedishPM the latest developments regarding the investigation of the undersea cables and Balticconnector incidents.



We also talked about the way forward, including improving the security of the critical infrastructure in the Baltic Sea. pic.twitter.com/2ssp8p9OcS — Kaja Kallas (@kajakallas) October 26, 2023

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение Balticconnector, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

В то же время Каллас заявила, что нельзя исключать диверсию как одну из причин повреждения газопровода и подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.