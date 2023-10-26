Премьеры Эстонии, Швеции и Финляндии обсудили инцидент с Balticconnector
Главы правительств Эстонии, Швеции и Финляндии провели встречу на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе, посвященную безопасности подводной критической инфраструктуры.
Об этом они сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".
Эстонский премьер Кая Каллас отметила, что обсудила с финским и шведским коллегами Петтери Орпо и Ульфом Кристерссоном "последние события, связанные с расследованием инцидентов с подводными кабелями и Balticconnector".
"Мы также обсудили дальнейшие шаги, в частности повышение безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море", – написала она.
Discussed with @PetteriOrpo and @SwedishPM the latest developments regarding the investigation of the undersea cables and Balticconnector incidents.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 26, 2023
We also talked about the way forward, including improving the security of the critical infrastructure in the Baltic Sea. pic.twitter.com/2ssp8p9OcS
Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.
Финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение Balticconnector, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
В то же время Каллас заявила, что нельзя исключать диверсию как одну из причин повреждения газопровода и подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море.
Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.