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Премьеры Эстонии, Швеции и Финляндии обсудили инцидент с Balticconnector

Четверг, 26 октября 2023, 20:02

Главы правительств Эстонии, Швеции и Финляндии провели встречу на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе, посвященную безопасности подводной критической инфраструктуры.

Об этом они сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Эстонский премьер Кая Каллас отметила, что обсудила с финским и шведским коллегами Петтери Орпо и Ульфом Кристерссоном "последние события, связанные с расследованием инцидентов с подводными кабелями и Balticconnector".

"Мы также обсудили дальнейшие шаги, в частности повышение безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море", – написала она.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение Balticconnector, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

В то же время Каллас заявила, что нельзя исключать диверсию как одну из причин повреждения газопровода и подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.

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