Прем’єрка Естонії про пошкодження Balticconnector: Не можна виключати диверсію

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що не можна виключати диверсію як одну з причин пошкодження газогону Balticconnector і підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Заяву естонської прем’єрки наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що влада "з максимальною серйозністю" ставиться до інциденту.

"Розслідування триває. У цьому місці в той час, коли було завдано шкоди, перебували два кораблі. Одне з них китайського походження, а інше – російського. Фінська влада знайшла якір китайського судна... Я не буду нічого виключати", – додала вона.

Каллас висловила сподівання, що це не було диверсією.

Наразі фінська і естонська влада перевіряють всю інфраструктуру. Кораблі НАТО також були перекинуті до Фінської затоки і приєдналися до фінських і естонських патрулів.

"Зараз на морі і під водою багато очей", – додала вона.

Раніше фінське Національне бюро розслідувань заявило, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Головний слідчий детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що на морському дні виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу. Сам якір підняли вранці у вівторок.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.