Організатору акцій зі спалювання Корану у Швеції заблокували донати через TikTok

Соціальна мережа коротких роликів TikTok заблокувала можливість робити пожертви Салвану Моміці – іракському мігранту у Швеції, відомому як організатор акцій зі спалювання Корану.

Про це "Шведському радіо" повідомили в TikTok, інформацію сам Моміка підтвердив шведському мовнику SVT, пише "Європейська правда".

Tiktok відмовився уточнювати, чому вимкнув функцію приймання пожертв на акаунті Моміки. Чоловік неодноразово транслював спалення Корану в прямому ефірі соцмережі, який дивились десятки мільйонів глядачів.

Моміка підтвердив SVT, що більше не може приймати пожертви на Tiktok. Раніше він розповідав, що кожна трансляція приносила йому від 1000 до 3000 шведських крон, і що він не має іншого джерела доходу.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Штрьоммер заявив, що рішення TikTok "у цілому видається правильним".

Минулого тижня Салвана Моміку побив невідомий у боксерських рукавичках, який таким чином висловив незгоду з акціями зі спалювання Корану.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.