Іспанія розглядає можливість розміщувати мігрантів у військових казармах

Влада Іспанії планує перетворити невикористовувані військові казарми та інші приміщення на тимчасові притулки для мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії Хосе Луїс Ескріва розповів, що його відомство працює з військовими, щоб оцінити придатність двох казарм в регіоні Мадрида та інших приміщень в південних містах Севілья і Картахена.

Іспанська влада вирішила піти на такий крок через зростання кількості мігрантів, які на човнах прибувають на Канарські острови.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, цього року на Канарські острови прибуло близько 23 тисячі осіб на човнах, у порівнянні з 13 тисячами за аналогічний період минулого року.

Однак Ескріва наполягає на тому, що посадовці можуть впоратися з напливом нелегалів, кажучи, що він відносно невеликий у порівнянні з кількістю українців, які прибули до Іспанії, рятуючись від російського вторгнення.

"У нас є великий досвід роботи з подібними ситуаціями. Ми прийняли 200 тисяч українців. У порівнянні з цим, це відносно невелика кількість", – сказав міністр.

Нагадаємо, протягом літа тисячі мігрантів прибували переважно через найпівденніший італійський острів Лампедуза.

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