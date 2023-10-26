Испания рассматривает возможность размещать мигрантов в военных казармах

Власти Испании планируют превратить неиспользуемые военные казармы и другие помещения во временные приюты для мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива рассказал, что его ведомство работает с военными, чтобы оценить пригодность двух казарм в регионе Мадрида и других помещений в южных городах Севилья и Картахена.

Испанские власти решили пойти на такой шаг из-за роста количества мигрантов, которые на лодках прибывают на Канарские острова.

По данным Министерства внутренних дел Испании, в этом году на Канарские острова прибыло около 23 тысячи человек на лодках, по сравнению с 13 тысячами за аналогичный период прошлого года.

Однако Эскрива настаивает на том, что чиновники могут справиться с наплывом нелегалов, говоря, что он относительно небольшой по сравнению с количеством украинцев, которые прибыли в Испанию, спасаясь от российского вторжения.

"У нас есть большой опыт работы с подобными ситуациями. Мы приняли 200 тысяч украинцев. По сравнению с этим, это относительно небольшое количество", – сказал министр.

Напомним, в течение лета тысячи мигрантов прибывали преимущественно через самый южный итальянский остров Лампедуза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.