Топ-депутата Консервативної партії Британії арештували за підозрою у зґвалтуванні

Поліція англійського графства Суррей у четвер повідомила про арешт депутата Палати громад за підозрою у зґвалтуванні та зберіганні наркотиків – ним виявився представник Консервативної партії Кріспін Блант.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У поліції Суррея заявили, що в середу вранці арештували чоловіка віком за 60 років "за підозрою у зґвалтуванні та зберіганні заборонених речовин". Він вийшов з-під арешту за заставою, доки триває подальше розслідування.

Кріспін Блант пізніше опублікував заяву, де підтвердив, що поліція Суррея арештувала саме його і протягом останніх кількох тижнів двічі допитувала у зв’язку з підозрою, про яку йдеться.

"Арешт не був необхідним, оскільки я, як і раніше, готовий повністю співпрацювати зі слідством, яке, я впевнений, закінчиться без висунення звинувачень", – додав консерватор.

63-річний Блант – колишній молодший міністр юстиції та ексголова комітету Палати громад у закордонних справах. В останньому скликанні парламенту він був одним із відповідальних за партійну дисципліну консерваторів.

Інцидент із консерватором – останній у низці подібних випадків, пов’язаних із членами Консервативної партії Британії.

Минулого року поліція арештовувала одного з політиків, імені якого так і не розкрила, за підозрою в "непристойних діях, сексуальному насильстві та зґвалтуванні". Звинувачення йому так і не висунули.

Крім того, двоє колишніх британських парламентарів від консерваторів отримували реальні тюремні вироки за сексуальне насильство: Чарлі Елфік у 2020-му – до дворічного ув'язнення, а Імран Ахмад Хан у 2022-му – до 18 місяців.

А у 2019 році британський міністр у справах Уельсу Алан Кернс оголосив про відставку через скандал про зґвалтування, до якого був причетний його колишній помічник.