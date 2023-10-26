Топ-депутата Консервативной партии Британии арестовали по подозрению в изнасиловании

Полиция английского графства Суррей в четверг сообщила об аресте депутата Палаты общин по подозрению в изнасиловании и хранении наркотиков – им оказался представитель Консервативной партии Криспин Блант.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В полиции Суррея заявили, что в среду утром арестовали мужчину в возрасте за 60 лет "по подозрению в изнасиловании и хранении запрещенных веществ". Он вышел из-под ареста под залог, пока продолжается дальнейшее расследование.

Криспин Блант позже опубликовал заявление, где подтвердил, что полиция Суррея арестовала именно его и в течение последних нескольких недель дважды допрашивала в связи с подозрением, о котором идет речь.

"Арест не был необходимым, поскольку я по-прежнему готов полностью сотрудничать со следствием, которое, я уверен, закончится без предъявления обвинений", – добавил консерватор.

63-летний Блант – бывший младший министр юстиции и экс-глава комитета Палаты общин по иностранным делам. В последнем созыве парламента он был одним из ответственных за партийную дисциплину консерваторов.

Инцидент с консерватором – последний в череде подобных случаев, связанных с членами Консервативной партии Британии.

В прошлом году полиция арестовывала одного из политиков, имени которого так и не раскрыла, по подозрению в "непристойных действиях, сексуальном насилии и изнасиловании". Обвинения ему так и не предъявили.

Кроме того, двое бывших британских парламентариев от консерваторов получали реальные тюремные приговоры за сексуальное насилие: Чарли Элфик в 2020-м – к двухлетнему заключению, а Имран Ахмад Хан в 2022-м – к 18 месяцам.

А в 2019 году британский министр по делам Уэльса Алан Кернс объявил об отставке из-за скандала об изнасиловании, к которому был причастен его бывший помощник.