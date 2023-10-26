Косово стверджує, що Сербія відкинула компроміс ЄС щодо північних муніципалітетів

Косовський прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що сербський президент Александар Вучич відмовився підтримувати пропозиції Європейського Союзу щодо вирішення проблеми асоціації сербських муніципалітетів на півночі Косова.

Про це Курті заявив у серії дописів у соцмережі Twitter (X) за підсумками зустрічі на полях саміту ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Прем’єр частково визнаного Косова розповів, що зустрівся з лідерами Франції, Італії, Німеччини, головою Європейської ради, топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і спецпредставником Мирославом Лайчаком.

"Косово погодилося й прийняло Основну угоду (щодо нормалізації відносин між Косовом і Сербією. – Ред.), і я запропонував підписати її сьогодні, цього разу разом з пропозицією ЄС і США від 21 жовтня", – написав Курті, маючи на увазі новий план щодо створення асоціації сербських муніципалітетів.

Але, додав він, Сербія відмовилася підписати як угоду, так і проєкт від 21 жовтня, а натомість запропонувала підписати "супровідного листа", який би "анулював три принципи Основної угоди, додатку до неї та пропозиції від 21 жовтня", не уточнивши подробиць.

ЄС станом на момент публікації новини не публікував заяви щодо зустрічей із лідерами Косова й Сербії.

За посередництва Євросоюзу Сербія та Косово на початку року погодились на план нормалізації відносин із десяти пунктів, але переговорному процесу завадила ескалація на півночі Косова через проведення там дострокових виборів, проігнорованих сербами.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У відповідь на це НАТО посилив миротворчі сили в Косові, залучивши додаткових військовослужбовців із Великої Британії та Румунії й надіславши їм важке озброєння.

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