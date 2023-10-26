Косово утверждает, что Сербия отвергла компромисс ЕС по северным муниципалитетам

Косовский премьер-министр Альбин Курти заявил, что сербский президент Александар Вучич отказался поддерживать предложения Европейского Союза по решению проблемы ассоциации сербских муниципалитетов на севере Косово.

Об этом Курти заявил в серии сообщений в соцсети Twitter (X) по итогам встречи на полях саммита ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Премьер частично признанного Косово рассказал, что встретился с лидерами Франции, Италии, Германии, председателем Европейского совета, топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем Мирославом Лайчаком.

"Косово согласилось и приняло Основное соглашение (по нормализации отношений между Косово и Сербией. – Ред.), и я предложил подписать его сегодня, на этот раз вместе с предложением ЕС и США от 21 октября", – написал Курти, имея в виду новый план по созданию ассоциации сербских муниципалитетов.

Но, добавил он, Сербия отказалась подписать как соглашение, так и проект от 21 октября, а взамен предложила подписать "сопроводительное письмо", которое бы "аннулировало три принципа Основного соглашения, приложения к нему и предложения от 21 октября", не уточнив подробностей.

ЕС по состоянию на момент публикации новости не публиковал заявления о встречах с лидерами Косово и Сербии.

При посредничестве Евросоюза Сербия и Косово в начале года согласились на план нормализации отношений из десяти пунктов, но переговорному процессу помешала эскалация на севере Косово из-за проведения там досрочных выборов, проигнорированных сербами.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ответ на это НАТО усилил миротворческие силы в Косово, привлекая дополнительных военнослужащих из Великобритании и Румынии и направив им тяжелое вооружение.

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