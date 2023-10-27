Литва з сусідніми країнами планують навчання щодо закриття кордону з Білоруссю
Литва разом із сусідніми країнами регіону планує спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з Білоруссю.
Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
"Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні і спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити", – сказала глава МВС.
Вона зазначила, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам.
Нагадаємо, у вересні уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.
А Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не вважає актуальним сценарій повного закриття кордону з Білоруссю