Литва с соседними странами планируют учения по закрытию границы с Беларусью

Литва вместе с соседними странами региона планирует совместные учения, чтобы оценить эффективность совместных алгоритмов по закрытию границы с Беларусью.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и попробовать посмотреть, как этот алгоритм может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать", – сказала глава МВД.

Она отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам.

Напомним, в сентябре правительство Латвии приняло решение временно закрыть пункт пропуска Силене на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов.

А Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа не считает актуальным сценарий полного закрытия границы с Беларусью.