В поліції Берліна побоюються нових сутичок в місті в разі наземної операції Ізраїлю в Газі

Начальник поліції Берліна Барбара Словік вважає, що початок наземної операції Ізраїлю в Газі може спровокувати нову напруженість в німецькій столиці.

Її заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

"Це, безумовно, матиме вплив, звичайно, і на Берлін", – зазначила глава берлінської поліції.

Вона додала, що поліція намагатиметься заспокоїти ситуацію превентивною.

При цьому Словік підкреслила, що свобода зібрань поширюється і на пропалестинські демонстрації, якщо на них не вчиняються кримінальні злочини.

Німеччина стала свідком хвилі антисемітських інцидентів після ізраїльської кампанії бомбардувань сектора Гази. Єврейські будинки в Берліні позначали зіркою Давида, також невідомі минулого тижня кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в синагогу.

Раніше німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.

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