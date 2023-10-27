В полиции Берлина опасаются новых столкновений в городе в случае наземной операции Израиля в Газе

Начальник полиции Берлина Барбара Словик считает, что начало наземной операции Израиля в Газе может спровоцировать новую напряженность в немецкой столице.

Ее заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

"Это, безусловно, будет иметь влияние, конечно, и на Берлин", – отметила глава берлинской полиции.

Она добавила, что полиция будет пытаться успокоить ситуацию превентивной.

При этом Словик подчеркнула, что свобода собраний распространяется и на пропалестинские демонстрации, если на них не совершаются уголовные преступления.

Германия стала свидетелем волны антисемитских инцидентов после израильской кампании бомбардировок сектора Газы. Еврейские дома в Берлине помечали звездой Давида, также неизвестные на прошлой неделе бросили две бутылки с коктейлем Молотова в синагогу.

Ранее немецкие политики подвергли резкой критике демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.

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