Европейский совет по итогам заседания в четверг и пятницу призвал государства-члены и институты к усиленным мерам безопасности, учитывая теракты во Франции и Бельгии и рост уровня террористической угрозы.

Об этом говорится в итоговом документе саммита, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС осудили теракты последних нескольких недель, в результате которых погибли и были ранены граждане Швеции и Франции. Они подтвердили, что Евросоюз является единым и непоколебимым в "борьбе против терроризма, ненависти и насильственного экстремизма всех видов".

"Европейский совет призывает институты и государства-члены к согласованным усилиям по мобилизации всех соответствующих сфер политики на национальном уровне и на уровне ЕС для усиления внутренней безопасности", – говорится в выводах.

Среди таких мер лидеры государств-членов ЕС назвали усиление сотрудничества правоохранительных органов и судебной системы, обмен информацией через соответствующие базы данных, защиту внешних границ, борьбу с контрабандистами и "тесное сотрудничество" с третьими странами.

Как сообщалось, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы.

А 16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Ряд стран Евросоюза после этого усилили антитеррористические меры и задержали подозреваемых в подготовке терактов.