Лідери ЄС: Європейське майбутнє Косова й Сербії залежить від нормалізації їхніх відносин

Лідери держав-членів Європейського Союзу висловили розчарування відсутністю прогресу між Сербією та частково визнаним Косовом у питанні нормалізації відносин і закликали до виконання відповідної домовленості, укладеної за посередництва ЄС.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту, повідомляє "Європейська правда".

Європейська рада насамперед висловила стурбованість ситуацією з безпекою на півночі Косова й засудила напад на поліцейських у вересні.

"Косово і Сербія повинні продовжувати послідовні зусилля з деескалації, а також забезпечити якнайшвидше проведення нових виборів на півночі Косова за активної участі косовських сербів. Нездатність деескалювати напруженість матиме наслідки", – йдеться у висновках.

Також лідери ЄС висловили жаль через невиконання і Сербією, й Косовом угоди про нормалізацію відносин та імплементаційного додатка до неї, "а також інших домовленостей, досягнутих у межах діалогу за сприяння ЄС".

Вони закликали сторони виконати домовленості "без зволікань і попередніх умов", зокрема шляхом створення асоціації муніципалітетів із сербською більшістю на півночі Косова.

"Нормалізація відносин є важливою умовою на європейському шляху обох сторін, і обидві сторони ризикують втратити важливі можливості за відсутності прогресу", – підкреслили лідери ЄС.

За посередництва Євросоюзу Сербія та Косово на початку року погодились на план нормалізації відносин із десяти пунктів, але переговорному процесу завадила ескалація на півночі Косова через проведення там дострокових виборів, проігнорованих сербами.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У відповідь на це НАТО посилив миротворчі сили в Косові, залучивши додаткових військовослужбовців із Великої Британії та Румунії й надіславши їм важке озброєння.