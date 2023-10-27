Лидеры ЕС: Европейское будущее Косова и Сербии зависит от нормализации их отношений

Лидеры государств-членов Европейского Союза выразили разочарование отсутствием прогресса между Сербией и частично признанным Косовом в вопросе нормализации отношений и призвали к выполнению соответствующей договоренности, заключенной при посредничестве ЕС.

Об этом говорится в итоговом документе саммита, сообщает "Европейская правда".

Европейский совет прежде всего выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на севере Косова и осудил нападение на полицейских в сентябре.

"Косово и Сербия должны продолжать последовательные усилия по деэскалации, а также обеспечить скорейшее проведение новых выборов на севере Косова при активном участии косовских сербов. Неспособность деэскалировать напряженность будет иметь последствия", – говорится в выводах.

Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за невыполнения и Сербией, и Косовом соглашения о нормализации отношений и имплементационного приложения к нему, "а также других договоренностей, достигнутых в рамках диалога при содействии ЕС".

Они призвали стороны выполнить договоренности "без проволочек и предварительных условий", в частности путем создания ассоциации муниципалитетов с сербским большинством на севере Косова.

"Нормализация отношений является важным условием на европейском пути обеих сторон, и обе стороны рискуют потерять важные возможности при отсутствии прогресса", – подчеркнули лидеры ЕС.

При посредничестве Евросоюза Сербия и Косово в начале года согласились на план нормализации отношений из десяти пунктов, но переговорному процессу помешала эскалация на севере Косова из-за проведения там досрочных выборов, проигнорированных сербами.

В сентябре на севере Косова произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ответ на это НАТО усилил миротворческие силы в Косове, привлекая дополнительных военнослужащих из Великобритании и Румынии и направив им тяжелое вооружение.