Прем'єр Чехії сказав, що на саміті ЄС "проштовхнув" кілька важливих речей

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що на саміті ЄС йому "вдалося проштовхнути кілька важливих речей, які мають для нас вирішальне значення".

Про це він сказав по завершенні саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Судячи з коментарів Фіали, його пропозиції стосувалися конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

"Моєю основною вимогою було, щоб Європейська рада чітко визначила, хто є агресором, і підтвердила, що вона підтримує Ізраїль і його право на самооборону. Дебати були довгими, але врешті-решт мені вдалося включити всі наші ключові вимоги в текст висновків", – зазначив чеський прем’єр.

За його словами, також в ЄС наполягатимуть, щоб гуманітарна допомога не використовувалась терористами не за призначенням, і що всі кошти повинні суворо контролюватися.

"Нам також вдалося проштовхнути в текст згадку про необхідність нерозповсюдження дезінформації. Цей конфлікт є також інформаційною війною, як показала дезінформація про вибух у лікарні в Газі минулого тижня", – додав Фіала.

Напередодні лідери ЄС узгодили позицію стосовно ескалації на Близькому Сході, обмежившись обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону.

Як відомо, країни-члени Євросоюзу дотримуються різних поглядів щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, що не дозволяє їм виступити єдиним фронтом.

Деякі мають застереження щодо заклику до "гуманітарної паузи" й стверджують, що це може розглядатися як обмеження права Ізраїлю на оборону. Німеччина, Австрія, Угорщина і Чехія зайняли тверду позицію підтримки Ізраїлю. Іспанія та Ірландія більш прихильні до палестинської сторони.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС