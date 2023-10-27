Премьер Чехии сказал, что на саммите ЕС "протолкнул" несколько важных вещей

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что на саммите ЕС ему "удалось протолкнуть несколько важных вещей, которые имеют для нас решающее значение".

Об этом он сказал по завершении саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Судя по комментариям Фиалы, его предложения касались конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.

"Моим основным требованием было, чтобы Европейский совет четко определил, кто является агрессором, и подтвердил, что он поддерживает Израиль и его право на самооборону. Дебаты были долгими, но в конце концов мне удалось включить все наши ключевые требования в текст выводов", – отметил чешский премьер.

По его словам, также в ЕС будут настаивать, чтобы гуманитарная помощь не использовалась террористами не по назначению, и что все средства должны строго контролироваться.

"Нам также удалось протолкнуть в текст упоминание о необходимости нераспространения дезинформации. Этот конфликт является также информационной войной, как показала дезинформация о взрыве в больнице в Газе на прошлой неделе", – добавил Фиала.

Накануне лидеры ЕС согласовали позицию по эскалации на Ближнем Востоке, ограничившись осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.

Как известно, страны-члены Евросоюза придерживаются разных взглядов относительно израильско-палестинского конфликта, что не позволяет им выступить единым фронтом.

Некоторые имеют предостережения относительно призыва к "гуманитарной паузе" и утверждают, что это может рассматриваться как ограничение права Израиля на оборону. Германия, Австрия, Венгрия и Чехия заняли твердую позицию поддержки Израиля. Испания и Ирландия более благосклонны к палестинской стороне.

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