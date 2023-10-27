В ОП позитивно оцінюють обрання нового спікера Палати представників США
Дипломатичний радник президента Ігор Жовква вважає, що обрання Майка Джонсона новим спікером Палати представників США не завдасть удару по американській військовій допомозі Україні.
Про це Жовква сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За словами посадовця, обрання спікера Палати представників є позитивним моментом, оскільки поклало край тритижневому політичному вакууму.
Жовква додав, що ані він, ані президент Володимир Зеленський не побачили жодних ознак протидії фінансуванню України з боку жодної з американських партій під час візиту до Вашингтона у вересні.
"Я проаналізував слова новообраного спікера пана Джонсона до його обрання або навіть після його обрання, і я не чув, щоб він сам або члени його партії вирішували скоротити військову підтримку України", – сказав він.
Палата представників США 25 жовтня після кількох тижнів спромоглась обрати нового спікера – ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, прихильник експрезидента Дональда Трампа.
Ініціатива "Республіканці для України" поставила Майку Джонсону найнижчу оцінку в плані підтримки України. Він голосував лише за надання Україні ленд-лізу й послідовно підтримував ініціативи на скорочення допомоги Києву.
Водночас після обрання Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами".
Нагадаємо, бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка. Його Конгрес не міг ухвалити до призначення спікера Палати представників.