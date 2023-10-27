В ОП положительно оценивают избрание нового спикера Палаты представителей США

Дипломатический советник президента Игорь Жовква считает, что избрание Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей США не нанесет удар по американской военной помощи Украине.

Об этом Жовква сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника, избрание спикера Палаты представителей является положительным моментом, поскольку положило конец трехнедельному политическому вакууму.

Жовква добавил, что ни он, ни президент Владимир Зеленский не увидели никаких признаков противодействия финансированию Украины со стороны одной из американских партий во время визита в Вашингтон в сентябре.

"Я проанализировал слова новоизбранного спикера господина Джонсона до его избрания или даже после его избрания, и я не слышал, чтобы он сам или члены его партии решали сократить военную поддержку Украины", – сказал он.

Палата представителей США 25 октября после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, сторонник экс-президента Дональда Трампа.

Инициатива "Республиканцы для Украины" поставила Майку Джонсону самую низкую оценку в плане поддержки Украины. Он голосовал только за предоставление Украине ленд-лиза и последовательно поддерживал инициативы на сокращение помощи Киеву.

В то же время после избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Напомним, бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка. Его Конгресс не мог принять до назначения спикера Палаты представителей.