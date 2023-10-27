У Придністров’я завезли пропагандистські підручники з історії, в Молдові відреагували

Уряд Молдови в п’ятницю прокоментував ввезення до невизнаного Придністров’я російських пропагандистських підручників з історії, де у спотвореному вигляді викладається агресія Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу NewsMaker.

Напередодні стало відомо, що 20 жовтня представництво Росспівробітництва в Молдові "Русский дом" передало "молодим співвітчизникам із Придністров'я" 2500 примірників підручників. NM за фотографіями визначило, що серед них є підручники "История отечества" 2023 року для 9 класу.

Колаж NewsMaker

У розділі "Современная Россия" цей витвір містить набір пропагандистських штампів про російську агресію проти України.

Приміром, анексію частини України там називають "возз'єднанням"; повномасштабну агресію – результатом боротьби за "право говорити російською мовою" і "політикою терору" Києва.

Фото: NewsMaker

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску і міністр освіти Дан Перчун заявили, що передання пропагандистських підручників у Придністров’я – це "недружній жест Росії щодо молдовських громадян".

"Ми з'ясуємо обставини, за яких це сталося, і знайдемо рішення, щоб не допустити таких абсолютно неприйнятних жестів, які не сприяють збереженню спокою на території всієї країни, зокрема в придністровському регіоні", – заявив Попеску на пресконференції в п’ятницю.

А молдовський віцепрем'єр із реінтеграції Олег Серебрян повідомив, що ця партія російських підручників не проходила через митні пости Молдови й, найімовірніше, завозилась "за допомогою дипломатичного представництва".

Нагадаємо, цього року подібний скандал виник щодо підручника з історії для 11-х класів, офіційно затвердженого до використання в Росії. У ньому учасників Угорської революції-1956 називають фашистами та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.

Більше про скандал із російським "підручником історії" читайте у статті "Європейської правди".