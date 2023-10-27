В Приднестровье завезли пропагандистские учебники по истории, в Молдове отреагировали
Пятница, 27 октября 2023, 20:19
Правительство Молдовы в пятницу прокомментировало ввоз в непризнанное Приднестровье российских пропагандистских учебников по истории, где в искаженном виде излагается агрессия России против Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала NewsMaker.
Накануне стало известно, что 20 октября представительство Россотрудничества в Молдове "Русский дом" передало "молодым соотечественникам из Приднестровья" 2500 экземпляров учебников. NM по фотографиям определило, что среди них есть учебники "История отечества" 2023 года для 9 класса.
В разделе "Современная Россия" это произведение содержит набор пропагандистских штампов о российской агрессии против Украины.
К примеру, аннексию части Украины там называют "воссоединением"; полномасштабную агрессию – результатом борьбы за "право говорить на русском языке" и "политикой террора" Киева.
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску и министр образования Дан Перчун заявили, что передача пропагандистских учебников в Приднестровье – это "недружественный жест России в отношении молдавских граждан".
"Мы выясним обстоятельства, при которых это произошло, и найдем решение, чтобы не допустить таких абсолютно неприемлемых жестов, которые не способствуют сохранению спокойствия на территории всей страны, в частности в приднестровском регионе", – заявил Попеску на пресс-конференции в пятницу.
А молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян сообщил, что эта партия российских учебников не проходила через таможенные посты Молдовы и, скорее всего, завозилась "с помощью дипломатического представительства".
Напомним, в этом году подобный скандал возник в отношении учебника по истории для 11-х классов, официально утвержденного к использованию в России. В нем участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", которые боролись против советских памятников.
Больше о скандале с российским "учебником истории" читайте в статье "Европейской правды".