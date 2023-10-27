Німеччину продовжує лихоманити від шквалу фальшивих мінувань

Школи та інші державні установи по всій Німеччині у п’ятницю вкотре за останні дні стали мішенню анонімних погроз про мінування, які після перевірок виявлялись фальшивими.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації DW.

У п'ятницю на сході Тюрінгії закрили мерію і щонайменше дві школи, на південному заході Баден-Вюртемберга було евакуйовано щонайменше шість шкіл, на півдні Баварії – щонайменше одну, а на заході Північного Рейну-Вестфалії – ще одну.

Більшість із них часто посилались на нинішню ескалацію між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газі, хоч деякі – вказували на війну Росії проти України.

"Наразі ми не можемо однозначно сказати, чи мають ці погрози екстремістську мету, чи ми просто маємо справу з "наслідувачами", які намагаються зробити свої погрози більш зловісними, посилаючись на ХАМАС", – заявив у п'ятницю речник Міністерства внутрішніх справ ФРН.

У відомстві заявили, що розслідування погроз про мінування здійснюється на рівні земель, але на федеральному рівні після нападу ХАМАС на Ізраїль розпочали збіг даних про інциденти.

За словами німецького уповноваженого з питань антисемітизму Фелікса Кляйна, якщо такі погрози зрештою виявляться пов'язаними з ХАМАС, це буде "ознакою того, що антисемітизм атакує все наше суспільство, а не тільки євреїв".

Схожа ситуація і в сусідній із Німеччиною Франції, де в четвер, наприклад, довелося закрити кілька регіональних аеропортів по всій країні.