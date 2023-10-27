Германию продолжает лихорадить от шквала фальшивых минирований

Школы и другие государственные учреждения по всей Германии в пятницу в очередной раз за последние дни стали мишенью анонимных угроз о минировании, которые после проверок оказывались фальшивыми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

В пятницу на востоке Тюрингии закрыли мэрию и по меньшей мере две школы, на юго-западе Баден-Вюртемберга были эвакуированы по меньшей мере шесть школ, на юге Баварии – по меньшей мере одну, а на западе Северного Рейна-Вестфалии – еще одну.

Большинство из них часто ссылались на нынешнюю эскалацию между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, хотя некоторые – указывали на войну России против Украины.

"Сейчас мы не можем однозначно сказать, имеют ли эти угрозы экстремистскую цель, или мы просто имеем дело с "подражателями", которые пытаются сделать свои угрозы более зловещими, ссылаясь на ХАМАС", – заявил в пятницу представитель Министерства внутренних дел ФРГ.

В ведомстве заявили, что расследование угроз о минировании осуществляется на уровне земель, но на федеральном уровне после нападения ХАМАС на Израиль начали совпадение данных об инцидентах.

По словам немецкого уполномоченного по вопросам антисемитизма Феликса Кляйна, если такие угрозы в конце концов окажутся связанными с ХАМАС, это будет "признаком того, что антисемитизм атакует все наше общество, а не только евреев".

Похожая ситуация и в соседней с Германией Франции, где в четверг, например, пришлось закрыть несколько региональных аэропортов по всей стране.