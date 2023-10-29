З ратуші Франкфурта-на-Майні зірвали прапор Ізраїлю, поліція почала розслідування

Поліція міста Франкфурт-на-Майні, що в німецькій федеральній землі Гессен, почала розслідування за фактом викрадення прапора Ізраїлю з будівлі ратуші на площі Рьомер в ніч проти неділі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцевий портал hessenschau.de.

За даними поліції, прапор Ізраїлю з ратуші міста викрали близько 02:00 ночі. Свідок розповіла, що в крадіжці брали участь десять людей, які залізли на будівлю ратуші, зірвали прапор з флагштока, а потім "спаплюжили прапор, розтоптавши його".

Пізніше група забрала прапор Ізраїлю й утекла. Пошуки зловмисників спочатку були безуспішними, тому поліція шукає інших свідків інциденту.

Мерія Франкфурта-на-Майні, однак, уже замінила викрадений ізраїльський прапор новим.

Прапори Ізраїлю також неодноразово викрадали і паплюжили в інших містах землі Гессен в останні дні – зокрема на ринковій площі в Ханау і перед ратушею у Вісбадені. Кількість таких інцидентів зросла після терористичних атак ХАМАС проти Ізраїлю.

А берлінська поліція розігнала кілька пропалестинських демонстрацій в районі Мітте напередодні ввечері.

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