С ратуши Франкфурта-на-Майне сорвали флаг Израиля, полиция начала расследование

Полиция города Франкфурт-на-Майне, что в немецкой федеральной земле Гессен, начала расследование по факту похищения флага Израиля из здания ратуши на площади Рёмер в ночь на воскресенье.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местный портал hessenschau.de.

По данным полиции, флаг Израиля из ратуши города похитили около 02:00 ночи. Свидетель рассказала, что в краже участвовали десять человек, которые залезли на здание ратуши, сорвали флаг с флагштока, а затем "осквернили флаг, растоптав его".

Позже группа забрала флаг Израиля и скрылась. Поиски злоумышленников сначала были безуспешными, поэтому полиция ищет других свидетелей инцидента.

Мэрия Франкфурта-на-Майне, однако, уже заменила похищенный израильский флаг новым.

Флаги Израиля также неоднократно похищали и оскверняли в других городах земли Гессен в последние дни – в частности на рыночной площади в Ханау и перед ратушей в Висбадене. Количество таких инцидентов возросло после террористических атак ХАМАС против Израиля.

А берлинская полиция разогнала несколько пропалестинских демонстраций в районе Митте накануне вечером.

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