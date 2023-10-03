Фінляндія за рішенням РФ закрила своє найдавніше генконсульство у Петербурзі

Генконсульство Фінляндії у Санкт-Петербурзі, одне з найбільших у Росії та загалом, з жовтня припинило роботу внаслідок липневого рішення Москви про відкликання його ліцензії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії, пише "Європейська правда".

Закриття консульства стало наслідком рішення Росії від 6 липня про відкликання його ліцензії з 1 жовтня 2023 року. Тоді Росія також вислала дев'ять фінських дипломатів. Сама будівля консульства поки залишається власністю Фінляндії.

Усі консульські та міграційні питання ще з 1 вересня перебрало на себе посольство Фінляндії у Москві.

Генконсульство у Петербурзі відігравало особливо важливу роль у питаннях імміграції та було важливим у тому числі через фізичну наближеність до кордону з Фінляндією. Це консульство існувало фактично з 1923 року, з майже 20-річною паузою через напругу перед і після Другої світової війни.

Два інших консульства у географічній близькості до Фінляндії, що діяли з 1990-х років, – у Петрозаводську та Мурманську – Фінляндія закрила за своїм рішенням раніше у 2023 році, а згодом Росія заявила про їхнє остаточне закриття.

Ще у квітні Росія заморозила рахунки генконсульства Фінляндії у Петербурзі та її посольства у Москві, змусивши їх перевести рахунки у визначений Москвою банк ВТБ.