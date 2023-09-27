Парламент Фінляндії обговорить закриття ще одного консульства РФ

Петиція із вимогою закрити консульство Росії на Аландських островах набрала необхідні 50 тисяч підписів, у зв’язку з чим її має розглянути фінський парламент.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Автори петиції, зареєстрованої ще у квітні, стверджують, що російське консульство в місті Марієгамна, що на Аландських островах, обмежує і ставить під загрозу безпеку Фінляндії в умовах її членства в НАТО.

Питання про закриття консульства РФ у Фінляндії вже порушувалось не раз. Відомо, що Міністерство закордонних справ країни готує юридичне дослідження про особливий статус Аландських островів, яке стосуватиметься і консульства.

Консульство РФ працює в Марієгамні, головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії – з 1940 року і здійснює контроль над дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у Фінляндії закриється інше консульство Росії – в місті Турку.