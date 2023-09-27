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Парламент Фінляндії обговорить закриття ще одного консульства РФ

Середа, 27 вересня 2023, 17:17

Петиція із вимогою закрити консульство Росії на Аландських островах набрала необхідні 50 тисяч підписів, у зв’язку з чим її має розглянути фінський парламент.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Автори петиції, зареєстрованої ще у квітні, стверджують, що російське консульство в місті Марієгамна, що на Аландських островах, обмежує і ставить під загрозу безпеку Фінляндії в умовах її членства в НАТО.

Питання про закриття консульства РФ у Фінляндії вже порушувалось не раз. Відомо, що Міністерство закордонних справ країни готує юридичне дослідження про особливий статус Аландських островів, яке стосуватиметься і консульства.

Консульство РФ працює в Марієгамні, головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії – з 1940 року і здійснює контроль над дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

Усе більше фінів хочуть закриття російського консульства на Аландських островах

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у Фінляндії закриється інше консульство Росії – в місті Турку.

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