Финляндия по решению РФ закрыла свое старейшее генконсульство в Петербурге

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, одно из крупнейших в России и в целом, с октября прекратило работу в результате июльского решения Москвы об отзыве его лицензии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии, пишет "Европейская правда".

Закрытие консульства стало следствием решения России от 6 июля об отзыве его лицензии с 1 октября 2023 года. Тогда Россия также выслала девять финских дипломатов. Само здание консульства пока остается собственностью Финляндии.

Все консульские и миграционные вопросы еще с 1 сентября взяло на себя посольство Финляндии в Москве.

Генконсульство в Петербурге играло особенно важную роль в вопросах иммиграции и было важным в том числе из-за физической близости к границе с Финляндией. Это консульство существовало фактически с 1923 года, с почти 20-летней паузой из-за напряжения перед и после Второй мировой войны.

Два других консульства в географической близости к Финляндии, действовавшие с 90-х годов, – в Петрозаводске и Мурманске – Финляндия закрыла по своему решению ранее в 2023 году, а впоследствии Россия заявила об их окончательном закрытии.

Еще в апреле Россия заморозила счета генконсульства Финляндии в Петербурге и ее посольства в Москве, заставив их перевести счета в определенный Москвой банк ВТБ.