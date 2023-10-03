У Сербії арештували екслідера косовських сербів, що зізнався в причетності до заворушень

Поліція Сербії у вівторок арештувала на 48 годин Мілана Радойчича – вже колишнього співголову сербської партії Косова "Сербський список", який днями зізнався в причетності до заворушень у частково визнаній країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сербський портал B92.

Сербські правоохоронці вранці у вівторок обшукали помешкання "та інші приміщення" Радойчича в межах розслідування його дій під час спалаху насильства на півночі Косова наприкінці вересня.

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило, що політика доправили до Вищої прокуратури Белграда на підставі кримінальної скарги.

Минулого тижня Радойчич зізнався, що особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування для "організації спротиву косовських сербів проти влади Приштини", а в день нападу на косовську поліцію, 24 вересня, був у селі Баньска, де потім тривала силова операція косовського спецназу проти невідомих озброєних людей.

Він також оголосив про відставку з посади віцепрезидента партії "Сербський список", яка представляє інтереси сербського населення Косова.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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