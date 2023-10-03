В Сербии арестовали экс-лидера косовских сербов, который признался в причастности к беспорядкам

Полиция Сербии во вторник арестовала на 48 часов Милана Радойчича – уже бывшего сопредседателя сербской партии Косова "Сербский список", который на днях признался в причастности к беспорядкам в частично признанной стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал B92.

Сербские правоохранители утром во вторник обыскали квартиру "и другие помещения" Радойчича в рамках расследования его действий во время вспышки насилия на севере Косова в конце сентября.

Министерство внутренних дел Сербии сообщило, что политика доставили в Высшую прокуратуру Белграда на основании уголовной жалобы.

На прошлой неделе Радойчич признался, что лично осуществил все материально-технические приготовления для "организации сопротивления косовских сербов против властей Приштины", а в день нападения на косовскую полицию, 24 сентября, был в селе Баньска, где затем проходила силовая операция косовского спецназа против неизвестных вооруженных людей.

Он также объявил об отставке с должности вице-президента партии "Сербский список", которая представляет интересы сербского населения Косова.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

В Приштине утверждают, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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