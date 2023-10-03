Косово вважає збройний інцидент "відкритим актом агресії Сербії", вимагає санкцій

Міністерка закордонних справ частково визнаного Косова Доніка Гервалла-Шварц закликала Захід вжити заходів проти Сербії після збройного інциденту наприкінці вересня, під час якого загинув один косовський поліцейський.

Про це йдеться в заяві Гервалли-Шварц для видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови косовського МЗС, "те, що сталося в неділю, 24 вересня 2023 року, було відкритим актом агресії Сербії проти Республіки Косово", й це підтверджують "гори доказів", виявлених в останні дні.

Посадовиця звинуватила Сербію в тому, що вона "стоїть за терористичним нападом", і заявила, що "в цій ескалації, яка є загрозою не тільки для Косова, але і для всього регіону, немає двох сторін".

"Метою цієї агресії була окупація північної частини Косова і нав'язування розділу, що є метою, над якою сербські урядовці безперервно працювали, відкрито і таємно, протягом багатьох років", – сказала вона.

"Тепер ніщо не може залишатися так, як було. Ми повинні бачити чіткі дії з боку ЄС і Заходу проти Сербії. Незрозуміло, як Косово досі перебуває під санкціями ЄС за впровадження верховенства права, тоді як Сербію толерують в її агресії за донбаським сценарієм проти суверенного сусіда", – вважає Гервалла-Шварц.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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