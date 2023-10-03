Косово считает вооруженный инцидент "открытым актом агрессии Сербии", требует санкций

Министр иностранных дел частично признанного Косово Доника Гервалла-Шварц призвала Запад принять меры против Сербии после вооруженного инцидента в конце сентября, во время которого погиб один косовский полицейский.

Об этом говорится в заявлении Герваллы-Шварц для издания The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам главы косовского МИД, "то, что произошло в воскресенье, 24 сентября 2023 года, было открытым актом агрессии Сербии против Республики Косово", и это подтверждают "горы доказательств", обнаруженных в последние дни.

Чиновница обвинила Сербию в том, что она "стоит за террористическим нападением", и заявила, что "в этой эскалации, которая является угрозой не только для Косово, но и для всего региона, нет двух сторон".

"Целью этой агрессии была оккупация северной части Косово и навязывание раздела, что является целью, над которой сербские правительственные чиновники непрерывно работали, открыто и тайно, в течение многих лет", – сказала она.

"Теперь ничто не может оставаться так, как было. Мы должны видеть четкие действия со стороны ЕС и Запада против Сербии. Непонятно, как Косово до сих пор находится под санкциями ЕС за внедрение верховенства права, тогда как Сербию терпят в ее агрессии по донбасскому сценарию против суверенного соседа", – считает Гервалла-Шварц.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

В Приштине утверждают, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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