У Північній Македонії виявили першу за кілька місяців велику групу нелегалів

Поліція Північної Македонії повідомила, що виявила 77 мігрантів на півдні країни та заарештувала сімох пакистанців, підозрюваних у торгівлі людьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР з посиланням на північномакедонську поліцію.

У заяві поліції йдеться, що арешти відбулися ввечері в четвер поблизу південного населеного пункту Негорці. Серед 77 осіб були 52 сирійця, 13 пакистанців, 5 іракців, 5 турків і 2 індійців.

Сімох пакистанців, яких вважають організаторами незаконного проникнення групи до Північної Македонії із сусідньої Греції, заарештували, проти них висунули кримінальні звинувачення.

Це була перша велика група мігрантів, які перетнули Північну Македонію за останні місяці.

Мігрантів помістили в центр прийому в прикордонному місті Гевгелія в очікуванні депортації назад до Греції.

За даними поліції, загалом за перші шість місяців 2023 року у країні було попереджено 5280 спроб нелегального перетину кордону, переважна більшість із них – на південному кордоні з Грецією.

Це на 43% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, і це значною мірою пов’язано з тим, що європейське агентство охорони кордону та берегової охорони Frontex розпочало спільну операцію патрулювання кордону з місцевою владою у квітні минулого року.

Міністерство міграції Греції протягом останніх тижнів літа зафіксувало значне збільшення кількості людей, які перетинають Егейське море з турецького узбережжя на грецькі острови.

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, за перші сім місяців 2023 року до країн Євросоюзу незаконно намагалися потрапити 176 100 людей. Це найвищий показник незаконних перетинів за цей період з 2016 року.