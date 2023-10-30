В Северной Македонии обнаружили первую за несколько месяцев большую группу нелегалов

Полиция Северной Македонии сообщила, что обнаружила 77 мигрантов на юге страны и арестовала семерых пакистанцев, подозреваемых в торговле людьми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР со ссылкой на северомакедонскую полицию.

В заявлении полиции говорится, что аресты произошли вечером в четверг вблизи южного населенного пункта Негорци. Среди 77 человек были 52 сирийца, 13 пакистанцев, 5 иракцев, 5 турок и 2 индийцев.

Семерых пакистанцев, которых считают организаторами незаконного проникновения группы в Северную Македонию из соседней Греции, арестовали, против них выдвинули уголовные обвинения.

Это была первая большая группа мигрантов, которые пересекли Северную Македонию за последние месяцы.

Мигрантов поместили в центр приема в приграничном городе Гевгелия в ожидании депортации обратно в Грецию.

По данным полиции, всего за первые шесть месяцев 2023 года в стране было предотвращено 5280 попыток нелегального пересечения границы, подавляющее большинство из них – на южной границе с Грецией.

Это на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это в значительной степени связано с тем, что европейское агентство охраны границы и береговой охраны Frontex начало совместную операцию патрулирования границы с местными властями в апреле прошлого года.

Министерство миграции Греции в течение последних недель лета зафиксировало значительное увеличение количества людей, пересекающих Эгейское море с турецкого побережья на греческие острова.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, за первые семь месяцев 2023 года в страны Евросоюза незаконно пытались попасть 176 100 человек. Это самый высокий показатель незаконных пересечений за этот период с 2016 года.