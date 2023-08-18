Кількість мігрантів у Греції зростає: в Егейському морі врятували 90 людей

Міністерство міграції Греції зафіксувало значне збільшення кількості людей, які перетинають Егейське море з турецького узбережжя на грецькі острови, протягом останніх тижнів.

Про це, як пише "Европейська правда", повідомляє DPA.

За інформацією міністерства, в середині серпня в центрах прийому мігрантів на островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос проживали 6 669 мігрантів, що більш ніж удвічі більше порівняно з серпнем минулого року, коли їх було 2 964.

У п'ятницю вітрильна яхта з близько 90 мігрантами на борту зазнала лиха приблизно за 18,5 км на південний схід від грецького острова Аморгос.

Як повідомляє ERT із посиланням на берегову охорону, всіх їх змогли врятувати кораблі і патрульні катери, які проходили повз місце, де яхта зазнала лиха.

За даними поліції та берегової охорони, банди контрабандистів доставляють мігрантів з Туреччини, Лівану, Сирії, Єгипту та Лівії до країн ЄС – Кіпру, Греції та Італії. За ці подорожі мігранти платять від 500 до семи тисяч євро, залежно від відстані.

Раніше повідомлялося, що з початку 2023 року понад 100 тисяч мігрантів перетнули Середземне море і прибули до Італії, таку ж кількість зафіксували за весь 2022 рік.

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex заявило, за перші сім місяців 2023 року до країн Євросоюзу незаконно намагалися потрапити 176 100 людей. Це найвищий показник незаконних перетинів за цей період з 2016 року.

У червні повідомлялося, що кількість мігрантів, що рушають у небезпечну подорож через Середземне море з Лівії до берегів країн ЄС, у 2023 році зросла на 600%.