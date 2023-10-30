Литва і США домовились про безпеку поставок оборонних товарів

Литва і США підписали двосторонню угоду, якою зобов'язалися підтримувати одна одну в забезпеченні критично важливих потреб в обороні.

Про це повідомило у понеділок литовське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Угоду підписали 27 жовтня під час візиту до Вашингтона заступниці міністра національної оборони Литви Грети-Моніки Тучкуте.

"США є одним з головних партнерів Литви у сфері оборонних закупівель. Ця угода допоможе Литві залишатися серед пріоритетів уряду США у сфері продажу озброєнь та обладнання.

Це особливо актуально в той час, коли через війну в Україні, агресивну поведінку Китаю і нещодавні події в Ізраїлі попит на зброю і техніку в усьому світі зростає, а пропозиція ще не адаптувалася належним чином", – прокоментувала угоду Тучкуте.

У міністерстві також повідомили, що під час переговорів у Пентагоні Тучкуте отримала тверді запевнення в тому, що США добре обізнані з безпековою ситуацією в Литві і роблять все можливе для того, щоб проєкти закупівель виконували швидко, а необхідне озброєння і техніка надходили до Литви своєчасно.

Під час зустрічей йшлося також про необхідність подальшої підтримки України інноваційними рішеннями в оборонній промисловості та вивчення її досвіду.

Наразі Литва має понад 60 проєктів із закупівель тільки зі США. До кінця цього року Литва і США підпишуть угоду про придбання ракет AMRAAM.

Раніше з американцями домовились про закупівлю артилерійських систем HIMARS, броньованих всюдиходів JLTV, вертольотів Black Hawk і безпілотників Switchblade.

Крім того, Литва вже багато років купує у США протитанкові ракетні комплекси Javelin і різні засоби зв'язку.