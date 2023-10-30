У Німеччині заарештували обраного депутата земельного парламенту від ультраправих

Німецька поліція заарештувала Даніеля Галембу, депутата, обраного до земельного парламенту Баварії від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

22-річний Даніель Галемба був обраний до земельного парламенту Баварії за списком АдН у Нижній Франконії.

Галемба перебував у розшуку за ордером. Тепер він, судячи з усього, з'явився з повинною. За інформацією Bild, це сталося у Фрайбурзі, де знаходиться його адвокат.

Галембу обрали до земельного парламенту 8 жовтня 2023 року. Прокуратура Вюрцбурга вже проводила проти нього розслідування. У вересні відбувся обшук у будинку Галемби.

Прокуратура веде розслідування щодо кількох членів організації "Празька Тевтонія" – в тому числі за розпалювання ненависті та використання символіки антиконституційних організацій. Адвокат Галемби Дубравко Мандич заявив у суботу, що "всі звинувачення проти членів "Празької Тевтонії" не відповідають дійсності".

Минулої п'ятниці стало відомо, що на Галембу видано ордер на арешт. Відтоді він переховувався.

Однак на 15:00 понеділка призначена перша сесія земельного парламенту, на якій мав з’явитися і новообраний депутат.

АдН побоювалася, що Галемба буде заарештований при вході до земельного парламенту. Тому вона оголосила про термінове звернення до Баварського конституційного суду. Суд нібито мав ухвалити рішення про те, що президія земельного парламенту не повинна схвалювати арешт Галемби в парламенті землі.

Депутат Баварського земельного парламенту має імунітет від кримінального переслідування з першої сесії, однак у випадку з Галембою це правило не діє. Провадження, розпочаті до початку сесії, не повинні розглядатися парламентом землі. Це випливає з повідомлення Міністерства юстиції Баварії у 2019 році.

Навіть якби Галемба непомітно потрапив до земельного парламенту в понеділок у другій половині дня, йому було б важко сховатися всередині. На відкритті земельного парламенту він повинен був сидіти на трибуні президії – як наймолодший депутат.

Нагадаємо, на виборах у двох ключових землях – Баварії та Гессені – 8 жовтня партії, що входять до коаліції на чолі з німецьким канцлером Олафом Шольцом, зазнали серйозної поразки.

Регіональні вибори у цих двох землях розглядають як важливий індикатор настроїв населення.

У Баварії та Гессені в передвиборчих кампаніях переважали занепокоєння національними проблемами, як-от міграція, вартість "зеленого переходу" й економічний спад, а також розчарування суперечками у федеральній коаліції.