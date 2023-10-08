У Німеччині – регіональні вибори у двох землях, зокрема ключовій Баварії

У двох федеральних землях Німеччини – Гессені та Баварії із загальним населенням у близько 20 мільйонів людей – у неділю відбуваються вибори до місцевих парламентів, які, за опитуваннями, послаблять позиції федеральної лівоцентристської коаліції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

З огляду на те, що у Гессені й Баварії живе приблизно кожен п'ятий виборець Німеччини, а обидві землі вважаються економічними "важковаговиками", регіональні вибори розглядаються як важливий індикатор настроїв населення.

Останні опитування в Баварії – найбільшій за населенням землі Німеччини – показують, що Християнсько-соціальний союз (ХСС), баварська сестринська партія християнських демократів (ХДС), здобуде 36-37%.

Хоча це найнижчий результат ХСС за останні десятиліття, вона все одно матиме достатньо голосів для формування уряду разом із популістською партією "Вільні виборці" (FW), якій прогнозують до 15%. Підтримка "Вільних виборців" навіть зросла в останні тижні попри те, що її чільний кандидат і заступник прем’єра Баварії Губерт Айвангер потрапив в антисемітський скандал.

Що стосується партій федеральної коаліції, то "зелені" посідають у Баварії друге місце з 16%, соціал-демократи можуть розраховувати на 9%, а Вільна демократична партія навіть не долає 5%-го прохідного бар’єру й претендує на 3%.

Ультраправій "Альтернативі для Німеччини" (АдН) прогнозують 14%, що ще більше зміцнить її позиції на тлі загальнонімецького зростання популярності.

У федеральній землі Гессен консервативній ХДС пророкують перемогу з 32% (у порівнянні з 27% на останніх виборах у 2018 році). За нею йдуть соціал-демократи й "зелені" з 17%, АдН – 16% і вільні демократи з 5%.

Такі результати можуть завдати удару по міністерці внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер – головній кандидатці від СДПН у цій землі – на тлі її критики через недостатньо ефективну протидію нелегальній міграції.

У Баварії та Гессені в передвиборних кампаніях переважали занепокоєння національними проблемами, як-то міграція, вартість "зеленого" переходу й економічний спад, а також розчарування суперечками у федеральній коаліції.

Згідно з опитуванням ARD-Deutschland Trend, підтримка уряду Шольца залишається на найнижчому рівні з моменту його вступу на посаду в грудні 2021 року: четверо з п'яти німців незадоволені його роботою.