В Германии арестовали избранного депутата земельного парламента от ультраправых

Немецкая полиция арестовала Даниэля Галембу, депутата, избранного в земельный парламент Баварии от ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

22-летний Даниэль Галемба был избран в земельный парламент Баварии по списку АдГ в Нижней Франконии.

Галемба находился в розыске по ордеру. Теперь он, судя по всему, явился с повинной. По информации Bild, это произошло во Фрайбурге, где находится его адвокат.

Галембу избрали в земельный парламент 8 октября 2023 года. Прокуратура Вюрцбурга уже проводила против него расследование. В сентябре состоялся обыск в доме Галембы.

Прокуратура ведет расследование в отношении нескольких членов организации "Пражская Тевтония" – в том числе за разжигание ненависти и использование символики антиконституционных организаций. Адвокат Галембы Дубравко Мандич заявил в субботу, что "все обвинения против членов "Пражской Тевтонии" не соответствуют действительности".

В прошлую пятницу стало известно, что на Галембу выдан ордер на арест. С тех пор он скрывался.

Однако на 15:00 понедельника назначена первая сессия земельного парламента, на которой должен был появиться и новоизбранный депутат.

АдГ опасалась, что Галемба будет арестован при входе в земельный парламент. Поэтому она объявила о срочном обращении в Баварский конституционный суд. Суд якобы должен был принять решение о том, что президиум земельного парламента не должен одобрять арест Галембы в парламенте земли.

Депутат Баварского земельного парламента имеет иммунитет от уголовного преследования с первой сессии, однако в случае с Галембой это правило не действует. Производства, начатые до начала сессии, не должны рассматриваться парламентом земли. Это следует из сообщения Министерства юстиции Баварии в 2019 году.

Даже если бы Галемба незаметно попал в земельный парламент в понедельник во второй половине дня, ему было бы трудно спрятаться внутри. На открытии земельного парламента он должен был сидеть на трибуне президиума – как самый молодой депутат.

Напомним, на выборах в двух ключевых землях – Баварии и Гессене – 8 октября партии, входящие в коалицию во главе с немецким канцлером Олафом Шольцем, потерпели серьезное поражение.

Региональные выборы в этих двух землях рассматривают как важный индикатор настроений населения.

В Баварии и Гессене в предвыборных кампаниях преобладали обеспокоенность национальными проблемами, такими как миграция, стоимость "зеленого перехода" и экономический спад, а также разочарование спорами в федеральной коалиции.