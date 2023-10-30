У Молдові заблокують 31 інтернет-сайт, більшістю керують з РФ

Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) розпорядилася заблокувати в країні 31 інтернет-портал, більшістю з яких управляють безпосередньо з Росії.

Про це розповів глава SIS Александру Мустяце на брифінгу 30 жовтня, його цитує видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Оголошуючи про рішення, Мустяце сказав, що 21-м порталом зі списку керують з РФ. Він також пов’язав заблоковані сайти з олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.

"Очевидно, що в національному медіапросторі можна поставити знак рівності між злочинною групою Плахотнюка і злочинною групою Шора. Їхні дії в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти Молдови. Сьогоднішнім рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій держава захищає наш інформаційний простір", – сказав глава SIS.

Указ з інформацією про те, які портали заборонили в Молдові, обіцяли опублікувати пізніше протягом дня.

Раніше Мустяце повідомив, що в Молдові на час надзвичайної ситуації заблокують шість телеканалів. Йдеться про Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.

У жовтні повідомляли, що за рішенням Служби інформації і безпеки Молдови в країні заблокують доступ до понад 20 російських інтернет-ресурсів.

Навесні у Молдові заблокували портали "Политнавигатор" і Newsfront, а також сайти "Спутніка", які запустили на заміну заблокованим раніше.