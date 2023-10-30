В Молдове заблокируют 31 интернет-сайт, большинством управляют из РФ

Служба информации и безопасности Молдовы (SIS) распорядилась заблокировать в стране 31 интернет-портал, большинством из которых управляют непосредственно из России.

Об этом рассказал глава SIS Александру Мустяце на брифинге 30 октября, которого цитирует издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Объявляя о решении, Мустяце сказал, что 21-м порталом из списка управляют из РФ. Он также связал заблокированные сайты с олигархами-беглецами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

"Очевидно, что в национальном медиапространстве можно поставить знак равенства между преступной группой Плахотнюка и преступной группой Шора. Их действия в совокупности со всем гибридным арсеналом России направлены против Молдовы. Сегодняшним решением Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям государство защищает наше информационное пространство", – сказал глава SIS.

Указ с информацией о том, какие порталы запретили в Молдове, обещали опубликовать позже в течение дня.

Ранее Мустяце сообщил, что в Молдове на время чрезвычайной ситуации заблокируют шесть телеканалов. Речь идет об Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

В октябре сообщалось, что по решению Службы информации и безопасности Молдовы в стране заблокируют доступ к более чем 20 российским интернет-ресурсам.

Весной в Молдове заблокировали порталы "Политнавигатор" и Newsfront, а также сайты "Спутника", которые запустили на замену заблокированным ранее.