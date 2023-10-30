Офіційний Берлін підтвердив смерть німецького заручника в секторі Гази

Уряд Німеччини офіційно підтвердив загибель одного німецького заручника, викраденого 7 жовтня під час атаки на Ізраїль бойовиків ХАМАС.

Про це заявив речник МЗС Німеччини у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Згідно з наявною у нас інформацією, ми повинні підтвердити смерть ще однієї особи з німецьким громадянством", – сказав речник. Більш детальної інформації, однак, він не надав, не назвавши також імені жертви.

Раніше родина викраденої ХАМАС громадянки Ізраїлю та Німеччини Шані Лук повідомила про смерть жінки.

За словами родини, 22-річна Шані Лук була вбита на музичному фестивалі в ізраїльській пустелі Негев. На фотографіях і відео, які поширювали в Інтернеті, було видно нерухоме тіло молодої жінки на пікапі.

Спочатку сім'я Шані Лук припускала, що жінка була серйозно поранена, але жива і перебувала в лікарні в секторі Гази. Після нападу родина вела кампанію за звільнення всіх заручників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американських громадян, яких утримував у заручниках після нападу на Ізраїль.