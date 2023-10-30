Официальный Берлин подтвердил смерть немецкого заложника в секторе Газа

Правительство Германии официально подтвердило гибель одного немецкого заложника, похищенного 7 октября во время атаки на Израиль боевиков ХАМАС.

Об этом заявил представитель МИД Германии в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Согласно имеющейся у нас информации, мы должны подтвердить смерть еще одного человека с немецким гражданством", – сказал представитель. Более подробной информации, однако, он не предоставил, не назвав также имени жертвы.

Ранее семья похищенной ХАМАС гражданки Израиля и Германии Шани Лук сообщила о смерти женщины.

По словам семьи, 22-летняя Шани Лук была убита на музыкальном фестивале в израильской пустыне Негев. На фотографиях и видео, которые распространяли в Интернете, было видно неподвижное тело молодой женщины на пикапе.

Сначала семья Шани Лук предполагала, что она была серьезно ранена, но жива и находилась в больнице в секторе Газа. После нападения семья вела кампанию за освобождение всех заложников.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.

20 октября ХАМАС освободил двух американских граждан, которых удерживал в заложниках после нападения на Израиль.