Швеція вирішила розслідувати роботу своєї розвідки, бо вже давно цього не робила 

Уряд Швеції призначив колишнього прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Карла Більдта керівником розслідування діяльності розвідки країни.

Про це 30 жовтня повідомили у Міноборони країни, пише "Європейська правда".

Уряд вирішив провести таке розслідування, оскільки шведська розвідка не була предметом жодної загальної перевірки вже понад 20 років, а сьогодні світ виглядає зовсім інакше, ніж тоді, пояснили у міністерстві.

Призначення Більдта є відповіддю на складне глобальне безпекове середовище, яке постійно змінюється. Країни по всьому світу, включно зі Швецією, стикаються з безліччю загроз, які потребують всебічного розуміння та ефективних заходів протидії.

Розслідування, яке очолює Більдт, вивчатиме ці загрози, оцінюючи потреби у розвідувальній інформації уряду, різних органів влади та інших суб’єктів, що мають вирішальне значення для безпеки Швеції.

Розслідування також враховуватиме вплив майбутнього членства Швеції в НАТО на діяльність шведської розвідки та потребу в якісному міжнародному співробітництві, щоб мати можливість протистояти транскордонним загрозам.

У разі необхідності по закінченні своєї місії слідчий повинен буде внести необхідні конституційні пропозиції для покращення роботи розвідки.

Карл Більдт – шведський політик і дипломат, який обіймав посаду прем'єр-міністра Швеції з 1991 по 1994 рік. Він також працював міністром закордонних справ під керівництвом прем’єр-міністра Фредріка Райнфельдта з 2006 по 2014 рік.

Цього літа глава військової розвідки Швеції заявляв, що РФ намагається зупинити вступ країни до НАТО.

Нещодавно у Швеції заарештували колишнього топ-військового країни та його дружину за підозрою в несанкціонованому використанні секретних відомостей.