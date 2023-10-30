Швеция решила расследовать работу своей разведки, потому что уже давно этого не делала

Правительство Швеции назначило бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Карла Бильдта руководителем расследования деятельности разведки страны.

Об этом 30 октября сообщили в Минобороны страны, пишет "Европейская правда".

Правительство решило провести такое расследование, поскольку шведская разведка не была предметом никакой общей проверки уже более 20 лет, а сегодня мир выглядит совсем иначе, чем тогда, пояснили в министерстве.

Назначение Бильдта является ответом на сложную, постоянно меняющуюся глобальную среду безопасности. Страны по всему миру, включая Швецию, сталкиваются с множеством угроз, требующих всестороннего понимания и эффективных мер противодействия.

Расследование, возглавляемое Бильдтом, будет изучать эти угрозы, оценивая потребности в разведывательной информации правительства, различных органов власти и других субъектов, имеющих решающее значение для безопасности Швеции.

Расследование также будет учитывать влияние будущего членства Швеции в НАТО на деятельность шведской разведки и потребность в качественном международном сотрудничестве, чтобы противостоять трансграничным угрозам.

В случае необходимости, по окончании своей миссии, следователь должен будет внести необходимые конституционные предложения для улучшения работы разведки.

Карл Бильдт – шведский политик и дипломат, занимавший пост премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 год. Он также работал министром иностранных дел под руководством премьер-министра Фредрика Райнфельдта с 2006 по 2014 год.

Этим летом глава военной разведки Швеции заявлял, что РФ пытается остановить вступление страны в НАТО.

Недавно в Швеции арестовали бывшего топ-военного и его жену по подозрению в несанкционированном использовании секретных сведений.