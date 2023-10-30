Інфляція у Німеччині сповільнилася до найнижчого рівня з літа 2021 року

У жовтні інфляція у Німеччині суттєво сповільнилася і стала найнижчою з серпня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Федеральне статистичне відомство повідомило у понеділок, що у жовтні інфляція склала 3,0% відносно цін жовтня 2022 року. У вересні вона складала 4,3%.

Базова інфляція, де не враховують найбільш схильні до коливання цін категорії – продукти харчування й енергоресурси – у жовтні знизилася до 4,3%, порівняно з 4,6% в вересні.

Також у статистичному відомстві повідомили, що у третьому кварталі німецька економіка скоротилася приблизно на 0,1% ВВП. Це може бути пов’язано зі зниженою купівельною спроможністю та високими процентними ставками.

Неофіційно стало відомо, що в уряді прогнозують скорочення економіки за підсумками 2023 року на 0,4%, порівняно з минулим роком.

Раніше повідомлялося, що половина німців вважають, що Німеччина у найближчі десятиліття може втратити статус однієї з провідних економік світу.