Инфляция в Германии замедлилась до самого низкого уровня с лета 2021 года

В октябре инфляция в Германии значительно замедлилась и стала самой низкой с августа 2021 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Федеральное статистическое ведомство сообщило в понедельник, что в октябре инфляция составила 3,0% по отношению к ценам октября 2022 года. В сентябре она составляла 4,3%.

Базовая инфляция, где не учитывают наиболее подверженные колебания цен категории – продукты питания и энергоресурсы – в октябре снизилась до 4,3% по сравнению с 4,6% в сентябре.

Также в статистическом ведомстве сообщили, что в третьем квартале германская экономика сократилась примерно на 0,1% ВВП. Это может быть связано с пониженной покупательной способностью и высокими процентными ставками.

Неофициально стало известно, что в правительстве прогнозируют сокращение экономики по итогам 2023 года на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что половина немцев считают, что Германия в ближайшие десятилетия может потерять статус одной из ведущих экономик мира.